الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة فايبر مصر للشراكة في تنفيذ المشروعات التنموية القومية ومنظومة النقل الذكي.. التراس: أهمية تحقيق الرقمنة الذكية لجميع المشروعات التنموية

الفريق عبد المنعم التراس:

= الاتفاق علي تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية = توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي التي تنتج بخبرات مصرية = إمكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر = الشراكة والتعاون مع "فايبر مصر" تتضمن لتصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبري





أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا علي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالمشروعات التنموية القومية وتعزيز التحول الرقمي ومنظومة النقل الذكي وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر",في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.





وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون مع شركة "فايبر مصر" تتضمن الشراكة والتعاون لتصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروع منظومة النقل الذكي، مشددا علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة متكاملة للتحول للإقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة في صناعة تكنولوجيا نظم النقل الجماعي الذكية والمراقبة الإلكترونية بالطرق السريعة وميكنة رسوم الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير شبكة الطرق وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.





وأضاف أنه تم الاتفاق علي تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية مشيرا إلي توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي والتي تصمم وتنتج بخبرات وأياد مصرية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، مع إمكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.





من جانبه أشاد المهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر" والعضو المنتدب بهذا التعاون الجديد بين الطرفين الذي يعد تتويجا للعلاقات المتميزة مع الهيئة العربية للتصنيع ويضاف إلى المجالات الأخرى التي تم فيها العمل المشترك وآخرها ما يتعلق بمشروع تطوير البنية التحتية لمدارس الجمهورية.





واشار إلي أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة والإقتصاد الرقمي بالسوق المصري والإفريقي.



