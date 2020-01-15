أحمد سلام يكتب: رسائل مصر القوية من قاعدة برنيس



جيش مصر العظيم مبعث قوتها وفخارها وقد حباها الله بخير اجناد الأرض منذ فجر التاريخ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.



مصر كانت علي موعد مع حدث عظيم اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 وهو افتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية التي تقع علي البحر الأحمر علي مسافة مائتي متر من حلايب وشلاتين.



أمن مصر القومي استلزم تلك القاعدة في ظل مايجري في المنطقة سيما مايحدث في اليمن وما يحدث من أثيوبيا وماكان يحدث من السودان في عهد الرئيس عمر البشير ومزاعم سودانية حلايب وشلاتين ولاننسي اختراق السودان في عهد عمر البشير الذي منح تركيا جزيرة سواكن الإستراتيجية لتكون في قبضة دولة طامعة.



...قاعدة جو بحرية مصرية في برنيس هي الأكبر في قارة أفريقيا رسالة إلي اعداء مصر وما اكثرهم الآن مفادها أن امن مصر القومي لايحتمل العبث ولعل أزمة سد النهضة خير دليل علي مؤامرة دعم اثيوبيا كي تحد من تدفق مياه نهر النيل لمصر تحت مسمي إنشاء سد ليست بحاجة إليه وتواجد إسرائيل هناك بمثابة دليل علي أن الأمر متفق عليه محاولة لإلحاق الضرر بمصر.



ما يحدث من تركيا ومطامعها في البحر المتوسط وتدخلها في الشأن الليبي من خلال دعم لحكومة فايز السراج يؤثر على امن مصر القومي .



الخطر إذا من جميع الاتجاهات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولأجل هذا كان تدعيم الأسطول البحري المصري بغواصات متطورة وحاملات طائرات وطائرات حديثة فعالة ـ استعدادا لأي عدوان محتمل في ظل أن كل شيء محتمل.!



.. قاعدة محمد نجيب العسكرية في الشمال وقاعدة برنيس الجو بحرية في الجنوب مبعث فخار للشعب المصري الذي يفخر بجيشه العظيم ويدعمه في مواجهة كل معتد أثيم.



هي القوة التي لابد وأن تحمي مصر المستهدفة من كل حدب وصوب بعدما صار لزاما أن تكون حاضرة في كل حد من حدودها الأربعة في زمن لاموضع فيه للضعفاء.