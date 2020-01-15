غدا.. احتفالية النقابة الفرعية للتمريض في المنوفية باليوم العالمي للتمريض

تنظم غدا النقابة الفرعية للتمريض بالمنوفية احتفالية باليوم العالمي للتمريض بحضور الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية والدكتور عبد البارى العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية ووفاء ربيع الشاذلي مدير إدارة التمريض بالمديرية .



وأعلنت وفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض ونقيب التمريض بالمنوفية أنه سيتم تكريم التمريض المثالي علي مستوي محافظة المنوفية أثناء الاحتفالية، بحضور عدد كبير من تمريض المنوفية وذلك غدا الخميس الساعة العاشرة ونصف صباحًا بقاعة موفي مون بشبين الكوم.