AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. احتفالية النقابة الفرعية للتمريض في المنوفية باليوم العالمي للتمريض

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
تنظم غدا النقابة الفرعية للتمريض بالمنوفية احتفالية باليوم العالمي للتمريض بحضور الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية والدكتور عبد البارى العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية ووفاء ربيع الشاذلي مدير إدارة التمريض بالمديرية .

وأعلنت وفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض ونقيب التمريض بالمنوفية أنه سيتم تكريم التمريض المثالي علي مستوي محافظة المنوفية أثناء الاحتفالية، بحضور عدد كبير من تمريض المنوفية وذلك غدا الخميس الساعة العاشرة ونصف صباحًا بقاعة موفي مون بشبين الكوم.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. مشادة بين أمير مرتضى ونادر شوقي أثناء مباراة الزمالك والجونة

قاطرة بشرية.. ملخص لمهارات وأهداف أليو باجي مهاجم الأهلي الجديد

الرحيل في انتظاره.. استبعاد وليد أزارو من مواجهة الأهلي وطنطا

هل يجوز المسح على الشراب في حالة البرد.. الإفتاء: بشرطين

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد في الصدارة.. والزمالك يبحث عن الوصافة

أحمد شوبير يعلن انتقال أليو باجي إلى الأهلي رسميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا