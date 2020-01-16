AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

القابضة للمياه تشارك في ملتقى مسئولي الجوالة بالجامعات

الخميس 16/يناير/2020 - 07:18 ص
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ملتقى مسئولى الجوالة بالجامعات المصرية، لإطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه اليوم وتستمر لنهاية العام، بهدف نشر الوعى المائى بأهمية الحفاظ على المياه، بمشاركة حملة Save Egypt's Water، والمنعقدة بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وقال، عمرو حمدى رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات، إن الحملة تنسق مع العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية واتحاد الجامعات المصرية.

وأضاف أن الكشافة حركة شبابية تساهم فى تربية النشء وتقويم السلوكيات وتحقيق الذات لبناء مجتمع أفضل وتدعيم منظومة القيم.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تشارك فى المبادرات القومية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، من خلال بناء الشركات مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن رفع الوعى المائى أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، التى تحظى باهتمام ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة، إيمان جابر، ممثلة وزارة الشباب والرياضة، أهمية دور الشباب فى نشر ثقافة الترشيد لاسيما أنهم هم المستقبل، مشيدة بدور الكشافة المصرية والجوالة فى غرس قيم مثل تحمل المسئولية ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

وأشادت بدور الشركة القابضة الداعم لكافة المبادرات القومية الخاصة بترشيد استهلاك المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة لمياه الشرب تشارك في المنتدى العربي الأفريقي العاشر

ورش تعريفية عن أهمية المياه في المنتدى العربى الأفريقى العاشر

شباب المنتدى العربي الأفريقي يوجهون التحية والشكر للرئيس السيسي لدعمه الدائم للشباب

اختتام فعاليات المنتدى العربي الإفريقي العاشر أسوان عاصمة الشباب 2019

القابضة للمياه تشارك في ملتقى مسئولي الجوالة بالجامعات لترشيد الاستهلاك

ترشيحاتنا

صلاح حليمة: تدخل تركيا في ليبيا مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان

غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

الجيش الليبي: وصول القائد العام المشير حفتر إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لنتائج اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها