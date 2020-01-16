القابضة للمياه تشارك في ملتقى مسئولي الجوالة بالجامعات

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ملتقى مسئولى الجوالة بالجامعات المصرية، لإطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه اليوم وتستمر لنهاية العام، بهدف نشر الوعى المائى بأهمية الحفاظ على المياه، بمشاركة حملة Save Egypt's Water، والمنعقدة بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.





وقال، عمرو حمدى رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات ، إن الحملة تنسق مع العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية واتحاد الجامعات المصرية.





وأضاف أن الكشافة حركة شبابية تساهم فى تربية النشء وتقويم السلوكيات وتحقيق الذات لبناء مجتمع أفضل وتدعيم منظومة القيم.





وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تشارك فى المبادرات القومية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، من خلال بناء الشركات مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.





وأشار إلى أن رفع الوعى المائى أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، التى تحظى باهتمام ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





ومن جانبها، أكدت الدكتورة، إيمان جابر، ممثلة وزارة الشباب والرياضة، أهمية دور الشباب فى نشر ثقافة الترشيد لاسيما أنهم هم المستقبل، مشيدة بدور الكشافة المصرية والجوالة فى غرس قيم مثل تحمل المسئولية ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق.



