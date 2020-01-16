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بين الناس

4 سنين مقدمين.. أحمد يشكو تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعي بدمنهور منذ عام 2016

الخميس 16/يناير/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد محمد كمال نجا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعى بدمنهور .

ويقول فى رسالته "4 سنين مقدمين فى الإسكان الاجتماعى فى الاعلان الثامن الكراسة الزرقا ٢٠١٦ بمدينة دمنهور، ولم يتم استلام الشقة، فى حين تم دفع 25 ألف جنيه، ونحن فى حاجة ماسة جدا للحصول على الشقة".

وأكد "دفعنا ٢٥ ألف جنيه ولا يوجد جديد حتى الآن وردوا علينا فى عام ٢٠١٧ قالوا يتحول لمدينة أخرى ولا الانتظار سنتين وبالفعل انتظرنا ونحن الآن فى ٢٠٢٠"، مطالبا وزارة الإسكان أو صندوق التمويل العقارى بالتدخل لحل مشكلته فى أقرب وقت للتسهيل عليه ظروف الحياة والمعيشة.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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