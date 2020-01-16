4 سنين مقدمين.. أحمد يشكو تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعي بدمنهور منذ عام 2016

شكا المواطن أحمد محمد كمال نجا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام شقة الإسكان الاجتماعى بدمنهور .





ويقول فى رسالته "4 سنين مقدمين فى الإسكان الاجتماعى فى الاعلان الثامن الكراسة الزرقا ٢٠١٦ بمدينة دمنهور، ولم يتم استلام الشقة، فى حين تم دفع 25 ألف جنيه، ونحن فى حاجة ماسة جدا للحصول على الشقة".





وأكد "دفعنا ٢٥ ألف جنيه ولا يوجد جديد حتى الآن وردوا علينا فى عام ٢٠١٧ قالوا يتحول لمدينة أخرى ولا الانتظار سنتين وبالفعل انتظرنا ونحن الآن فى ٢٠٢٠"، مطالبا وزارة الإسكان أو صندوق التمويل العقارى بالتدخل لحل مشكلته فى أقرب وقت للتسهيل عليه ظروف الحياة والمعيشة.



