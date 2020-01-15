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محافظات

محافظ الفيوم يُنيب السكرتير العام لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:37 م
واجب العزاء لأسر
واجب العزاء لأسر ضحايا حادث "الأردن"
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة لحضور مراسم الدفن وتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن من أبناء قريتي سرسنا والروضة بمركز طامية، بحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية. 

وأعرب السكرتير العام عن تعازي المحافظة لأسر ضحايا حادث الأردن الذين وافتهم المنية أثناء تأديتهم عملهم، داعيًا الله عزوجل بأن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. 

كان ثلاثة أشخاص من محافظة الفيوم قد توفوا أول أمس نتيجة انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية" أثناء ترميمه بمحافظة "إربد" شمال الأردن.

وتابع محافظ الفيوم، مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إجراءات نقل الضحايا من دولة الأردن إلى مسقط رأسهم بالفيوم.
محافظ الفيوم يُنيب السكرتير العام لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن
محافظ الفيوم يُنيب السكرتير العام لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن
محافظ الفيوم يُنيب السكرتير العام لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الأردن
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