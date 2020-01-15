AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أمريكا والصين توقعان المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:40 م
خلال التوقيع
خلال التوقيع
Advertisements
وكالات
وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والصين اليوم في البيت الأبيض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين، وينص الاتفاق في مرحلته الأولى أن تلتزم الصين بتعزيز مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، بما في ذلك المنتجات الزراعية بقيمة 32 مليار دولار.

ووعدت الصين أيضًا بإجراء سلسلة من التغييرات لمعالجة المخاوف الأمريكية من أنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم أسرار التكنولوجيا الخاصة بها كجزء من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية هناك، كما يضع الاتفاق نظامًا لحل النزاعات التجارية بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع الاتفاقية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه: "إننا نتخذ اليوم خطوة مهمة ، خطوة لم تُتخذ من قبل مع الصين، تقود نحو مستقبل من التجارة العادلة والمتبادلة"، مبينًا أنه سيزور الصين قريبًا لإعلان التفاوض على اتفاق أوسع للتعامل مع القضايا التي لم تحل.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل تحولًا وستحقق فوائد هائلة لكلا البلدين، مفيدًا بأن المزارعين الأمريكيين والمصنعين وغيرهم من العمال تأثروا لعقود من الزمن بسبب التجارة غير العادلة مع الصين، وأردف بالقول: إن التعريفات ستبقى سارية بينما يتفاوض الجانبان على اتفاقية "المرحلة الثانية" وأنه بخلاف ذلك، ليس لدينا عروض للتفاوض حولها "، مضيفًا أنه ستُزال التعريفات المتبقية إذا جرى التوصل إلى اتفاق أوسع.

وكانت الولايات المتحدة التزمت في الاتفاق بتأجيل خطط لزيادة التعريفات على 160 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الماضي .

واختتم الرئيس الأمريكي قوله: إن المحادثات ستبدأ على الفور للتوصل إلى اتفاق أوسع ، لكن ربما لن يجرى الانتهاء منه إلا بعد انتخابات نوفمبر.

وعدّ الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة قرأها ليو خه، من جانبه، أن الصفقة جيدة للصين وللولايات المتحدة وللعالم، معربًا عن ترحيبه باتفاق المرحلة 1 للتجارة الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة وأنه مستعد للبقاء على اتصال وثيق مع الرئيس الأمريكي.

وأبلغ الرئيس الصيني شي نظيره الأمريكي أن الاتفاق يظهر كيف أن البلدين يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.

وبموجب اتفاق "المرحلة الأولى" ، وعدت الصين بشراء 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات الأمريكية خلال العامين المقبلين. حوالي 87 مليار دولار من هذا المبلغ ستكون في السلع المصنعة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الآلات الصناعية والحديد والصلب والسيارات، وأن تفتح الصين أسواقها المالية أمام الشركات الأمريكية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بحماية الملكية الفكرية للشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال تجارية هناك، وسنّ إرشادات جديدة حول كيفية إدارتها عملتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القادم أسوأ .. ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟

بعد إعلان الصين عن اتفاق تجاري مع أمريكا..تعرف على العلاقات الاقتصادية بين مصر والبلدين

الصين تعلق رسوما جمركية على سلع أمريكية

توقعات بهبوط أسعار الذهب مع اقتراب الاتفاق التجارى بين الصين وأمريكا

كبير المفاوضين الأمريكيين يشيد باتفاق التجارة لكن حذر الصين يستمر

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير

ترشيحاتنا

بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

بعد اتهامه بـ القتل العمد.. اِعرف عقوبة زوج نانسى عجرم طبقا لـ القانون اللبنانى

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد في الصدارة.. والزمالك يبحث عن الوصافة

هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا