السحب لايف.. أحمد موسى يطرح مسابقة أسبوعية فى برنامج على مسئوليتي بجوائز 25 ألف جنيه.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مسابقة خاصة بالبرنامج بجوائز أسبوعية الاولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المسابقة عبارة عن سؤال يتم طرحه كل أسبوع ويكون السحب على الهواء في حلقة يوم الأربعاء ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على المشاهدين التواصل معنا على رقم 5959، ويتم سحب الجائزة الاولى بـ 15 ألف جنيه والثانية 10 آلاف جنيه".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سؤال هذا الاسبوع سهل للغاية وجاء نصل السؤال على النحو التالي :" من صاحب هدف تأهل مصر لمونديال روسيا 2018؟".