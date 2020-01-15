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السحب لايف.. أحمد موسى يطرح مسابقة أسبوعية فى برنامج على مسئوليتي بجوائز 25 ألف جنيه.. تفاصيل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:46 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن مسابقة خاصة بالبرنامج بجوائز أسبوعية الاولى بـ 15 ألف جنيه والثانية بـ 10 آلاف جنيه.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المسابقة عبارة عن سؤال يتم طرحه كل أسبوع ويكون السحب على الهواء في حلقة يوم الأربعاء ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على المشاهدين التواصل معنا على رقم 5959، ويتم سحب الجائزة الاولى بـ 15 ألف جنيه والثانية 10 آلاف جنيه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سؤال هذا الاسبوع سهل للغاية وجاء نصل السؤال على النحو التالي :" من صاحب هدف تأهل مصر لمونديال روسيا 2018؟".
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