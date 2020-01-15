ندوة لشباب مستقبل وطن بالفيوم للتعريف بمبادرة انت مننا

نظمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب ندوة شبابية للتعريف بمبادرة "أنت مننا" بمشاركة أمانة شباب الحزب بمركز إطسا تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالفيوم، وحضور عدد كبير من الشباب أعضاء وعضوات حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم .





وأشار أحمد الجندي، أمين شباب المحافظة بحزب مستقبل وطن بالفيوم إلى أن المبادرة تهدف إلى التعريف بأهمية الوقت وكيفية إدارته ومفهوم الترميز وفنون وكيفية العمل علي تحسين القدرات الذهنية وكيفية التخلص من القلق والإحباط .





وأوضح أنه المبادرة تستهدف طلاب الثانوية العامة بالمركز وتأتي فى إطار جهود الحزب لدعم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، من خلال محور الدعم الطلابي بأمانة الشباب بما يؤكد علي دور الحزب تجاه الشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية.



