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رياضة

بعد خماسية الأهلي.. تصرف غريب من مدرب طنطا.. ماذا فعل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:21 م
الاهلي وطنطا
الاهلي وطنطا
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محمد رشاد
رفض أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسحق الأهلي طنطا، بخماسية نظيفة، في المباراة التي لعبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للبطولة المحلية، وذلك على استاد القاهرة.

ورفض المزين حضور المؤتمر الصحفي عقب الخسارة بخماسية قاسية أمام النادي الأهلي .

يذكر أنه بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة حصدها من 11 انتصارًا محققًا العلامة الكاملة، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط محتلًا المركز السابع عشر.
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