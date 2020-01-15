للمرة الثانية في التاريخ.. خروج الرائدتين الأمريكيتين إلى الفضاء المكشوف | شاهد

عرضت قناة «روسيا اليوم» لحظة خروج الزائدتين الأمريكيتين إلى الفضاء المكشوف للمرة الثانية في التاريخ.





خرجت رائدتا الفضاء الأمريكيتان، كريستينا كوك وجيسيكا مائير، اليوم من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف لاستبدال البطاريات الكهربائية.





يسعى رواد الفضاء لتوثيق مهماتهم بالتقاط صور عديدة وفريدة من المدار لكوكبنا، بينها صور التقطتها مؤخرا رائدة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، تظهر من محطة الفضاء "الأفق المتغير باستمرار" لكوكبنا.





جدير بالذكر أن رائدات الفضاء سبق لهن أن خرجن إلى الفضاء المفتوح، لكنهن كن بمفردهن وليس معا، حيث كانت رائدة الفضاء السوفيتية، سفيتلانا سافيتسكايا، من أولى الرائدات اللواتي عملن في الفضاء المكشوف خارج المحطة الفضائية.



