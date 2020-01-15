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رياضة

الدوري الفرنسي..رين يفوز على نيم .. وريم يتعادل مع أميان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:29 م
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
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إسماعيل محمود
فاز فريق رين على مضيفه نادي نيم ، بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب ادرين هونو، ليحقق فريقه الانتصار الحادي عشر له هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي رين للنقطة 36 في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي نيم عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة ناديي ريم وأميان، ضمن منافسات نفس الجولة.

افتتح ديريك كوتيسا التسجيل لريم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يعادل السنغالي موسى كانوتيه النتيجة لأميان في الدقيقة 54 بعد متابعته لركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى ريم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريم للنقطة 29 في المركز التاسع، ورصيد نادي أميان للنقطة 18 في المركز الثامن عشر.
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