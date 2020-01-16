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مرأة

لا غنى عنها.. 3 قطع مميزة عليك اقتناءها في ملابسك الشتوية ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
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آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
قالت سمية الجوهري، مصممة أزياء العبايات، إن بعض قطع الملابس لا يمكن الاستغناء عنها في خزانك، فيمكن استخدامها لإضافة لمسة أنيقة إلى الملابس القديمة الموجودة في الخزانة، وارتداؤها بشكل مختلف لكي نحصل على ملابس جديدة شتوية أنيقة للغاية تناسب مع الخروجات، وتعطي إطلالة مميزة للغاية.

وأضافت "الجوهري"، أثناء ندوتها في موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الإسكارف من القطع الهامة في الخزانة، ويمكن ارتداؤه مع أي قطعة، سواء كان فستانًا مصنوعًا من الصوف، مع حزام أنيق، او جاكيت، او بالطو، أو مع الجينز مما يضيف لمسة مميزة للغاية إلى إطلالتك في الشتاء.

وأوضحت مصممة أزياء العبايات، أن تصميمات الملابس الأوفر سايز يجب أن لا تخلو من الملابس الشتوية، لأنها تناسب كل الخروجات، وتعطي إطلالة أنيقة، وجذابة للغاية.

وتابعت أن الفستان الصوف من القطعة المميزة التي يجب أن تقتنيها الفتيات في الملابس الشتوية بداخل خزينتها، حيث يمكن ارتداؤه على الكارديجان، أو على جاكيت جلد وحذام مميز، أو بوضع شال على الفستان ليعطي في كل مرة إطلالة مختلفة.

وأكدت أنه يمكن تنسيق الملابس الشتوية ليتم ارتداؤها بأكثر من طريقة مختلفة، ولكن الأمر يحتاج إلى إجراء التجارب واختيار الألوان التي تتماشى مع بعضها البعض.

وإليكم اللقاء من هنا..
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