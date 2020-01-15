هشام الحلبي: القوات المسلحة المصرية قادرة على ردع أي عدو..فيديو

قال اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الإقليم الذى نعيش فيه ليس سهلا كما أنه يشهد أسوأ المراحل هذه الأيام بسبب انهيار دول وبسبب تدخل دول أخرى تدخل وتأخذ ما تريد من الدول المنهارة.



وأضاف"هشام الحلبي "خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدول التي توجد في هذا الاقليم ان لم يكن لديها قوات مسلحة قوية ومدربة ستكون من ضمن مخططات الآخرين .



وأوضح "هشام الحلبي" أن كل مشروعات التنمية التي توجد داخل الدولة أو خارجها تكون محط أنظار الدول والجماعات الارهابية بالتالي يجب ان يكون لدينا قوات مسلحة تعمل على مسافات طويلة وعلى أزمنة بعيدة.



وتابع"هشام الحلبي" أن الاستراتيجية العسكرية وتطويرها على رأس كل الاستراتيجيات في الدولة لأنها هي من تقوم بحماية كل شيء في الوطن.



واستكمل"هشام الحلبي" أن الافتتاح للقاعدة العسكرية جاء متزامنا مع تنفيذ قادر 2020 وهذا يوضح اننا لدينا قوات مسلحة قادرة على الردع والتصدي للعدو.