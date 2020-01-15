مفاجأة عام 2019.. ثاني أشد الأعوام سخونة في التاريخ

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن العام الماضي كان ثاني أشد الأعوام سخونة منذ بدء التسجيل قبل 140 سنة.



ونبهت المنظمة إلى أن حرارة الأرض ستقود على الأرجح إلى مزيد من الأحداث المرتبطة بالتطرف المناخي مثل حرائق الغابات في أستراليا، في 2020 وما بعدها.



واستندت بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إلى جمع وتحليل عدة قواعد للبيانات بما في ذلك إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني.



وأظهرت أن متوسط درجة الحرارة في العالم عام 2019 زاد 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.



وقال الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس "كان 2019 العام الأشد سخونة وجفافا في أستراليا، وهيأ الساحة لحرائق الغابات الضخمة التي كانت مدمرة للغاية بالنسبة للبشر والممتلكات والحياة البرية والنظم البيئية والبيئة".

