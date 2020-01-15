تفاصيل إصابة محمود متولي.. قمصان: بداية كهربا ولا أروع والشيخ أكبر المكاسب..فيديو

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أداء الأحمر أمام طنطا كان مرضيًا، ويتمنى الاستمرار على نفس المنوال.



وفاز الأهلي على طنطا اليوم الأربعاء بخماسية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الأهلي": "محمود متولى أصيب اليوم بكدمة قوية ، بداية ولا أروع لمحمود عبد المنعم كهربا وعودته للتهديف هو وحسين الشحات ومروان محسن، وكل اللاعبين أدوا بشكل ممتاز وكانوا على قدر المسؤولية، وهذه هي مكاسب مباراة اليوم".



وواصل: "الأهداف تعطي ثقة للاعبين، وأحمد الشيخ كان مميزًا اليوم وحافظ على الكرة واستغل بعض الفرص، وهو من أكبر مكاسب اللقاء".



وتحدث سامي قمصان عن مواجهة المقاولون العرب المقبلة: "هو فريق جيد جدًا وصاحب المركز الثاني في الدوري ولديه مهارات جيدة، ونحن نسير خطوة بخطوة وسنستعد لهم بشكل جيد".



واستكمل: "مباراة النجم الساحلي سنستعد لها بشكل جيد، نتيجة مباراة بلاتينيوم 1-1، لم تكن جيدة ولا ترضينا، ولكن نؤدي بشكل جيد ولدينا ثقة في اللاعبين، ولن نخذل الجماهير".