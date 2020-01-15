حتى لو كان أجنبيا.. برلماني: لا يجوز فرض ضريبة على دخول دور العبادة

رفض النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، مقترح رفض رسوم دخول على المساجد الأثرية، مؤكدا أن الفكرة جيدة من الناحية النظرية للاهتمام بهذه المساجد وصيانتها لكنها مرفوضة من الناحية العملية "لا يجوز فرض ضريبة على دور العبادة حتى لو كانت على الأجانب فقط".



وأوضح عبده في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حلولا عديدة للاهتمام بالمساجد الأثرية ومنها تخصيص ميزانية مالية لصيانتها وتنظيفها بشكل دوري، فضلا عن تشديد الرقابة على هذه المناطق مع وضع عقوبات رادعة للحد من حوادث الإهمال والتخريب الموجودة بالمساجد وغيرها من الأماكن التراثية.



وشدد النائب على أن ضريبة الاهتمام بالمساجد الأثرية تقع على كاهل الحكومة خاصة وزارة الأوقاف وليس المواطن سواء المصري أو الأجنبي، مستطردا: "الأوقاف أغنى وزارة في مصر وقادرة على تطوير وصيانة المساجد دون الحاجة لفرض رسوم دخول".



ونظمت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم حمودة وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلي شارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية، بمشاركة نواب اللجنة ومسئولي وزارة الآثار والأوقاف؛ لبحث الأزمات التي تواجه المساجد الأثرية بالمنطقة.



وخلال زيارة اللجنة، اقترح الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة حلوان، الاستعانة بالتجربة الأسبانية بفرض رسوم دخول وتذاكر للمساجد الأثرية التي لا تؤدي فيها صلوات، مؤكدا: "لابد من الاستفادة بما نملك من اثار إسلامية وتحديد قيمة تذاكر دخولها".

