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تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية والجبر.. اليوم

الخميس 16/يناير/2020 - 05:44 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياسمين بدوي
يستأنف اليوم الخميس طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019 /2020، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 3:30 عصرا .

أما عن طلاب الصف الثاني الثانوي، فيؤدون اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وذلك من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
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