خلافات عائلية تدفع سائقا للاستعانة بعاطل لضرب 3 أشقاء في بني سويف

أصيب 3 أشقاء بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لإطلاق طلق ناري خرطوش، من عاطل تم الاستعانة به لضربهم من قبل زوج عمتهم بسبب خلافات عائلية بقرية الدوية بمركز بني سويف، وضبطت قوات الشرطة المتهمين بإصابة الأشقاء، اليوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، بورود إشارة من مستشفى بنى سويف التخصصي بوصول كلا من : "هيثم . ك . ع " 31 عاما، كهربائي، مصاب رش خرطوش بالركبة اليمنى، وإخوته "ماهر" 25 عاما، صياد، مصاب اشتباه قطع بشرايين وأوردة الساق اليسرى، و"محمد " 29 عاما، صياد، مصاب، رشة خرطوش بالساق اليمنى، إدعاء طلق خرطوش، جميعهم مقيمين قرية الدوية دائرة المركز.





وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص وسؤال المصابين اتهموا كلا من : "جلال . ح . ع" 28 عاما، سائق، مقيم الدوية، دائرة المركز، زوج نجلة عم المصابين، و"معوض . ع . م" مقيم عزبة التحرير، قسم بنى سويف، بالتعدي عليهم بالضرب لحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المتهم الأول لخلافات عائلية، إلا أنهم فوجئوا في اليوم الثاني باستعانة زوج عمتهم بالمتهم الثاني في التعدي عليهم بالضرب، وإطلاقه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدث إصابتهم.





كلف مدير أمن بني سويف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 567 جنح مركز شرطة بنى سويف.





وتبين من التحريات الأولية تمكن قوات الشرطة من ضبط المتهمان وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" والثاني السلاح ناري المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن فرد خرطوش.





كما تبين إصابة المتهم الثاني برش خرطوش بالساقين من الخلف.



