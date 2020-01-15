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رياضة

فايلر: أداء الأهلي في الدوري لا يشبه إفريقيا.. وأتمنى ألا تكون إصابة متولي مقلقة.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:41 م
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام طنطا اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واكتسح الأهلي نظيره طنطا بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالمسابقة المحلية.

وقال فايلر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "يجب أن أكون سعيدًا بهذه النتيجة، والهدف الثاني ساعدنا على تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف أنه دفع بمحمود متولي في خط الوسط بأنه يؤدي بشكل جيد وفي كرة القدم الحديثة اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويجب أن أستعد للمباريات المقبلة وأنا راضٍ عن الأداء".

وأردف: "أتمنى ألا تكون إصابة محمود متولي قوية، وينبغي ألا ننسى أننا عائدون من رحلة شاقة وهذا أثر على اللاعبين وأصاب بعضهم بالإجهاد".

وواصل مدرب الأهلي حديثه: "سبق وقلت إن دوري أبطال إفريقيا يضم أقوى الفرق وهذا لا يقلل من الدوري المصري في شيء وطبيعي أن يكون أداء الأهلي متباينا في البطولتين".

واختتم فايلر: "هناك عوامل أثرت على الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي مثل درجة الحرارة والرحله الطويلة، واللعب في الدوري لا يشبه إفريقيا".

يذكر أن الأهلي تعادل السبت الماضي أمام بلاتينيوم في زيمبابوي بهدفٍ لمثله ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
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