يوم الكرامة.. «المحامين» تحتفل بذكرى الانتصار على خريجي التعليم المفتوح.. فيلم تسجيلي عن الحدث.. ومجلس النقابة: يوم يفخر به الأجيال القادمة

نقابة المحامين تحتفل بذكرى الانتصار علي خريجي التعليم المفتوح وتلقبه بـ«يوم الكرامة»

أكثر من ٤ الآف محام تضامنوا مع عاشور يوم الاستئناف على حبسة عامين النقيب العام يتولى مهمة الدفاع عن نفسه بحضور نقيب محامى الأردن وبيروت وسامح عاشور يصف نظام التعليم المفتوح بـ الفاشل









تحل اليوم، على نقابة المحامين الذكرى الأولى لليوم الذي لقبة مجلس النقابة الحالي بـ“يوم الكرامة”، حيث حضر المحامون في هذا اليوم من مختلف أنحاء الجمهورية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة للتضامن ومساندة النقيب العام فى جلسة استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف المقطم بحبسه عامين، وكفالة عشرين ألف جنيه فى اتهامه بمنع قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وحصل عاشور حينها على البراءة وقبول الاستئناف.





وأحيت نقابة المحامين ذكرى ذلك اليوم، مؤكدة أنها ظلت وستظل دائما سيدة جداولها، رافعة شعار “النقابة للمشتغلين”، وأعدت فيلما تسجيليا يضم وقائع هذا اليوم تخليدا لذكراه.





ونوضح في التقرير التالي تفاصيل هذا اليوم وأسباب الإحتفال به.





أصداء حكم إدانة النقيب





لم يكن سماع الحكم بإدانة النقيب العام بالهيّن على انصار عاشور . فعقب صدور قرار محكمة جنح مستأنف المقطم، انتفض المحامون يعلنون عن كامل دعمهم وتأييدهم للنقيب العام ومجلسه فى كل القرارات المتعلقة بالتنقية، خاصة فيما يتعلق بوقف قيد خريجى المفتوح، والذى بدا واضحا من توالى وفود المحامين على النقيب العام لإعلان التضامن، وتقديم الدعم والمساندة من شتى أنحاء الجمهورية، ومن مختلف الإدارات القانونية بشركات القطاع العام والخاص، ومن حملات التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومن إصدار النقابات الفرعية بيانات التأييد والتضامن.





الدفاع في القضية





ومع استمرار حملات التضامن، تقدم عدد من المحامين للدفاع عن قضية النقيب العام، ولكن خرج النقيب العام ليفصل القول بتوليه مهمة الدفاع عن نفسه وعن النقابة.





يوم جلسة “الكرامة”





أطلق المحامون ومجلس النقابة على يوم جلسة نظر استئناف حكم النقيب “يوم الكرامة” لما يؤمنون به من أن هذه القضية تمس كرامتهم، وعزتهم، واستقلال نقابتهم، فحضروا منذ صباح ذلك اليوم متوافدين من شتى أنحاء الجمهورية، للوقوف بجانب عاشور حاملين لافتات التضامن. ومع اقتراب انعقاد الجلسة، شهدت قاعة المحكمة تكدسا وازدحاما كبيرين من المحامين للاستماع لمرافعة نقيبهم فى قضيتهم. ولم يكن الزحام فى قاعة الجلسة فحسب، بل شهد محيط المحكمة حشدا كبيرا تجاوز خمسة آلاف محام، حسب بيان النقابة حينها





أكثر من 4 آلاف محام منضم





قدم نقيب المحامين في بداية الجلسة، كشوف بأسماء ما يقرب من 4500 محام منضمين بالقضية، إضافة لحضور نقيب محامي الأردن مازن أرشيدان، وتوفيق النويري نقيب محامي بيروت، والأمناء المساعدين باتحاد المحامين العرب وليد العلوان وناصر كمال.





التعليم المفتوح نظام فاشل





وصف “عاشور” نظام التعليم المفتوح بالفاشل، وقال إن هدف هذا النظام كان جمع أموال مقابل منح شهادات معنوية لحملة الدبلومات مما يساعد في تحسين مستواهم الثقافي، مشددا: “نحن لا نقلل من شأنهم ومع عامل والفلاح والموظف والمجتمع يحتاج الجميع وفقا لدوره، ولكن المحاماة يكفيها خريجي كليات الحقوق المنتشرة على مستوى الجمهورية”.





انتصار عاشور





إصدارت المحكمة حينها بقبول الاستئنافين المقدمين من نقيب المحامين، سامح عاشور ، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضده فى قضية التعليم المفتوح شكلا، وإلغاء الحكم، وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، لتنطلق هتافات الانتصار والفرح من أنصار النقيب.





١٥ يناير يوما للمحاماة





وطالب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بأن يكون يوم ١٥ يناير يوما يحتفل به المحامون كل عام لتتذكر الأجيال القادمة معركة الكرامة ضد قيد خريجي التعليم المفتوح وغيرهم من الذين لا يستحقون القيد بنقابة المحامين، مؤكدين أن المعركة لم تنته بعد، ولا بد من الاستعداد للتصدي لمثل هذه المحاولات، والملاحقة القانونية للمتجاوزين للنقابة والمحامين.





الدفاع عن نقيب المحامين





طالب عدد من المحامين المؤيدين لعاشور عقب الحكم بتوقيع الجزاء التأديبي على المحامي الذي رفع الجنحة على نقيب المحامين، طبقًا لقانون المحاماة، الذي يقرر أن أي شخص يوجه إهانة لنقابة المحامين، ولشخص رمز نقابة المحامين، يجب أن يقدم إلى مجلس تأديب، ويُحقق معه، ويُجازى بالجزاءات المنصوص عليها في قانون المحاماة.



