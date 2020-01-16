برلماني: السيسي وضع أهدافا محددة لتطوير مصر في مختلف المجالات

قال النائب سلامة الجوهري، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، نجاح جديد يضاف إلى رصيد نجاحات القوات المسلحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف "الجوهري"، في بيان، أن السيسى وضع أهدافا محددة لتطوير مصر فى مختلف المجالات ونجح فى تحقيق ذلك عاما تلو الآخر.





وأشار نائب زفتى إلى أن السيسى له هدف واضح بتطوير إمكانيات مصر العسكرية ولذلك اهتم بوضع خطة لافتتاح القواعد العسكرية وتنفيذ صفقات الأسلحة وتحديث القوات المسلحة على أعلى مستوى.





وأكد الجوهري أن وجود قواعد عسكرية بحجم قاعدة برنيس وقاعدة محمد نجيب يضمن الأمن القومى لمصر فى ظل التحديات التى تواجه الشرق الأوسط بالكامل.





وأضاف الجوهري أن هناك قاعدة أخري داعمة للأمن القومي المصري ستكون من كبري القواعد التي ستذهل العالم كله، وبمشيئة الله

سيتم افتتاحها في خلال هذا العام، داعيا بأن يحمي الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها.



