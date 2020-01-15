برلماني: قاعدة برنيس العملاقة رسالة لأي طامع أو غادر

وصف النائب جون طلعت إفتتاح الرئيس السيسى لقاعدة برنيس العسكرية اليوم بالانجاز العسكرى غير المسبوق معتبرًا أن خطوات التطوير والتحديث التى اتخذتها القوات المسلحة فى عهد الرئيس السيسى أعادت موضع مصر على الخريطة العسكرية العالمية فى سنوات معدودة كواحدة من القوى العسكرية العظمى .





وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلماني أن القاعدة العسكرية هي الأضخم فى الشرق الأوسط وتبلغ مساحتها 150 فداناً، لحماية وتأمين سواحل مصر الجنوبية وسط توترات فى المنطقة لا تخفى على أحد، لذا من المهم أن يعلم الجميع أن لدى مصر درع وسيف وأن لهذا الوطن أسود قادرون على حمايته من أى طامع أو غادر.





وأشاد جون بمقطع الفيديو المبهر الذى أعدته القوات المسلحة عن القاعدة العسكرية الجديدة مضيفا :"عندما شاهدت هذا الفيديو شعرت بالفخر لوجود قاعدة عملاقة وضخمة بهذا الحجم على أرض مصر فضلا عن شعورى بالطمأنينة وأننا قادرون فعلاً وقولاً على رد الصاع صاعين لمن تسول له نفسه الاقتراب من أرض مصر".



