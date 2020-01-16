إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وغائرة بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الغرباوى بمركز المحمودية اليوم الأربعاء بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء تسببت في إصابة كل من:





" حمادة.إ.ف" 20 عامًا، " محمد.ن.ع" 20 عامًا، " علي.ع.إ" 22 عامًا،جميعهم مصابين بجروح قطعية طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.



