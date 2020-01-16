AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

الخميس 16/يناير/2020 - 07:53 ص
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وغائرة بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية الغرباوى بمركز المحمودية اليوم الأربعاء بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء ومصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء تسببت في إصابة كل من:

" حمادة.إ.ف" 20 عامًا، " محمد.ن.ع" 20 عامًا، " علي.ع.إ" 22 عامًا،جميعهم مصابين بجروح قطعية طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفي المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم ..وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

ترشيحاتنا

حقوق الزوج على زوجته.. الإفتاء توضح ..فيديو

اهم الأخبار.. الخارجية ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية.. شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وسعد سمير يكشف كواليس مكالمة صلاح

كيف يحاسب الميت في قبره؟.. الإفتاء: هذا الأمر ينجيه من الحساب

في شربة مياه.. تصرف خاطئ من رجال الإنقاذ يقتل كوالا هرب من الحرائق

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي.. وسر أزمتها مع ريهام حجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالفراشة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..صور

سميرة سعيد تتألق بفستان أحمر قصير في The Voice Senior ..صور

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها