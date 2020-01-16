AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي: الاتحاد الأوروبي له أجندته الخاصة في التعامل مع الملف الليبي ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 12:55 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الاتحاد الأوروبي له أجندته الخاصة في التعامل مع الملف الليبي، مشيرا إلى أن التأثير الروسي في القضية الليبية قوي جدا.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أي تجاهل لقوى إقليمية مجاورة لن يؤدي إلى حل نهائي للأزمة الليبية.

وأوضح الدكتور مصطفي الفقي، أن قاعدة برنيس تبعث برسالة مفادها بأن مصر قادرة إذا أرادت الرد ولكنها عاقلة كما تعودت.

وأشار إلى أن نريد العدل فى قضية سد النهضة وعلى الأشقاء الإثيوبيين إدراك أن تغيير حصة مصر في المياه غير مقبول تماما.

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، "الاتحاد الأوروبي ليس له الثقل الدولي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن الوطن العربي منقسم بين مخاوف من تركيا وإيران وكلاهما خطر للغاية.

Advertisements

ترشيحاتنا

ماتوا دفيانين بدلا من البرد.. التحريات تكشف سبب وفاة أسرة في قنا

الرحيل في انتظاره.. استبعاد وليد أزارو من مواجهة الأهلي وطنطا

رد قاطع.. ابنة هيفاء وهبي تحسم جدل طلاقها

بينهم 3 مصريين.. الداخلية تضبط لجنة إلكترونية إعلامية تابعة لـ تركيا بالقاهرة .. صور

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

كهربا على الدكة .. فايلر يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور