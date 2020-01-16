مصطفى الفقي: الاتحاد الأوروبي له أجندته الخاصة في التعامل مع الملف الليبي ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن الاتحاد الأوروبي له أجندته الخاصة في التعامل مع الملف الليبي، مشيرا إلى أن التأثير الروسي في القضية الليبية قوي جدا.





وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن أي تجاهل لقوى إقليمية مجاورة لن يؤدي إلى حل نهائي للأزمة الليبية.





وأوضح الدكتور مصطفي الفقي، أن قاعدة برنيس تبعث برسالة مفادها بأن مصر قادرة إذا أرادت الرد ولكنها عاقلة كما تعودت.





وأشار إلى أن نريد العدل فى قضية سد النهضة وعلى الأشقاء الإثيوبيين إدراك أن تغيير حصة مصر في المياه غير مقبول تماما.





وتابع الدكتور مصطفى الفقي، "الاتحاد الأوروبي ليس له الثقل الدولي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن الوطن العربي منقسم بين مخاوف من تركيا وإيران وكلاهما خطر للغاية.