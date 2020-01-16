المستشار أحمد حسين البراوي يكتب: رسائل من قاعدة برنيس العسكرية

ما أجملها من لحظات وأنت جالس بين شعوب الأرض وهي تنظر إلى وطنك باحترام ومهابة وأنت بينهم يملؤك الفخر والاعتزاز بالوطن وتجد لسانك يردد كلمات من أعماق قلبك "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، وأنت تشاهد افتتاح الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي لقاعدة "برنيس" العسكرية والتي تعد إنجاز جديدا وكبيرا يضاف إلى سجل إنجازات القوات المسلحة الباسلة فخر الرجال ومصنع الأبطال وعنوان الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.



هذه القاعدة الجديدة هي الأضخم في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة ونقطة ارتكاز مع قاعدة محمد نجيب لتحركات القوات المسلحة في مواجهة جميع التحديات.



وهذه القاعدة الجديدة تعكس فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، وتأمين حركة الملاحة العالمية من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة.



كما أن الافتتاح المبهر بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى يحمل رسالة ردع وقوة لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير والعبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه، ويؤكد من جديد أن مصر حصن الأمن والأمان والدرع والسيف للمنطقة العربية بأكملها.



ونحن في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن نوجة التحية والتقدير الممزوج بأسمى معاني الفداء لرجال القوات المسلحة، خير أجناد الأرض، على بطولاتهم وتضحياتهم من أجل مصر والمصريين، ونجدد نحن أبناء الشعب المصري العظيم العهد والوعد بدعم ومساندة الجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام وأهل الشر وأعداء الوطن.