AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك عودة: لم نتقدم بعرض رسمي لبيع عملياتنا في مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 04:21 ص
مجموعة عوده المصرفية
مجموعة عوده المصرفية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أصدرت مجموعة عوده المصرفية اللبنانية بيانًا رسميًا أمس، الأربعاء، توضح فيه حقيقة بيع عملياتها في مصر على خلفية ما نشر خلال الأيام الماضية .

وذكر البيان أنه تعليقًا على بعض التقارير الصحافية التي تناولت احتمال بيع المصرف التابع لبنك عوده في مصر، يهمّ بنك عوده توضيح الآتي:

على أثر طلب البنك المركزي اللبناني من مساهمي المصارف اللبنانية بتوفير تقديمات مالية لتعزيز الأموال الخاصة لهذه المصارف، جرت اتصالات بين عوده وأطراف أخرى حول خيارات إستراتيجية كفيلة بتلبية المتطلبات النظامية تطبيقًا للتعليمات رقم 532 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 4 نوفمبر 2019، من ضمنها إمكانية بيع مساهمة المجموعة في بنك عوده مصر دون أن تأخذ هذه الإتصالات أي صفة إلزامية.

وأضاف البيان: “وبناءً على واقع الأمر وعدم وجود لتاريخه أيّ التزام، لم يتقدم بنك عوده بأيّ طلب إلى جانب البنك المركزي المصري، ويهم بنك عوده أن يؤكد أنّ أي خطوات مستقبلية بخصوص هذا الموضوع ستتم بناءً على توجيهات وتعليمات المصرف المركزي المصري واللبناني وحسب القوانين المرعية الإجراء وتعليمات وأنظمة السلطات التنظيمية والرقابية في كل من مصر ولبنان، حتى ذلك الحين يبقى كل حديث في هذا الموضوع مجرد استبيان نوايا.

ونفي البنك المركزي المصري، يوم الإثنين الماضي، تلقيه أي طلبات من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي بالقاهرة.. 8 ديسمبر المقبل

تحليل | تعرف على حصة كل بنك فى تمويل شقق الإسكان الاجتماعى

انطلاق فاعليات المؤتمر المصرفي العربي بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 23-12-2019

ارتفع في 4 بنوك | سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات

الدولار يواصل تراجعه فى 8 بنوك اليوم الأحد

ترشيحاتنا

حقوق الزوج على زوجته.. الإفتاء توضح ..فيديو

الخارجية: اتفاق شامل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة 28 يناير

أحمد موسى يوضح سبب حضور رئيس بلغاريا افتتاح قاعدة برنيس.. فيديو

أزارو وجيرالدو سبب تأخير إعلان الأهلي عن الصفقة الجديدة.. تفاصيل

مش جاي لوحدي.. وزير خارجية تركيا يطالب بدعوة قطر لحضور مؤتمر برلين

التفاصيل الكاملة لنتائج اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة