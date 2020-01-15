نزيف الأسفلت.. إصابة 15 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة.. أسماء

شهد طريق أبو المطامير الصحراوى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية نتج عنه اصابة 15 عاملا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم، ،وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ابو المطامير يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:



" محمد محروس"، " سعيد رمضان"، " رجب رمضان"، " محمد فتحى"، " يوسف وهبه"، " عبد الحميد صلاح"، " هشام محمد"، " سمير عيد"، " وليد صلاح"، " ظريف ذكى"، " أحمد محمود"، " محمد عبد الفتاح"،" رجب أحمد"،" هيثم محمد"،" أيمن السيد" بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم



وجميعهم مقيمون بقرية الكفاحى بدائرة المركز ، وتم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير وخروجهم ماعدا الأخير تم تحويله لمستشفي أبو المطامير المركزي، لإصابته باشتباه بنزيف بالمخ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





