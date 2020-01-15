AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نزيف الأسفلت.. إصابة 15 عاملا زراعيا فى انقلاب سيارة بالبحيرة.. أسماء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:46 م
إصابة ١٥ شخصا عامل
إصابة ١٥ شخصا عامل زراعي فى حادث إنقلاب سيارة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
شهد طريق أبو المطامير الصحراوى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية نتج عنه اصابة 15 عاملا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم، ،وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ابو المطامير يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:

" محمد محروس"، " سعيد رمضان"، " رجب رمضان"، " محمد فتحى"، " يوسف وهبه"، " عبد الحميد صلاح"، " هشام محمد"، " سمير عيد"، " وليد صلاح"، " ظريف ذكى"، " أحمد محمود"، " محمد عبد الفتاح"،" رجب أحمد"،" هيثم محمد"،" أيمن السيد" بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم

وجميعهم مقيمون بقرية الكفاحى بدائرة المركز ، وتم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير وخروجهم ماعدا الأخير تم تحويله لمستشفي أبو المطامير المركزي، لإصابته باشتباه بنزيف بالمخ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بـ وادى النطرون

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي

إصابة شاب وفتاة بحادث إنقلاب دراجة بخارية بطريق الدلنجات إيتاي البارود

إصابة ١٢ من العمالة الزراعية في تصادم سيارتين بصحراوي وادي النطرون

بالأسماء.. إصابة ١٢ من العمالة الزراعية بحادث تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

ترتيب الدورى بعد فوز الزمالك .. الأهلي يتصدر والمقاولون وصيفا والأبيض ثالثًا

أخبار النادي الأهلي اليوم.. خماسية فى طنطا وتألق كهربا .. ريمونتادا مثيرة من فريق السلة أمام الزمالك

إشبيلية يكشف موقفه من إقامة ممر شرفي لـ ريال مدريد بعد الفوز بكأس السوبر الإسباني

بين الحرية والنقد.. 3 إطلالات لـ صابرين بعد خلع الحجاب

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

قاطرة بشرية.. ملخص لمهارات وأهداف أليو باجي مهاجم الأهلي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور

مازيراتي تطلق نسخة Royale Special محدودة الإنتاج .. صور

مين الأجمل .. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا