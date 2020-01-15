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محافظات

الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:46 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية استمرت أعمالها على مدار يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 1393 مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة .

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 314 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .
الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور
الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور
الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور
الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور
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