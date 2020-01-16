حبس شخصين لاتهامهما بالنصب على تاجر عبر فيس بوك

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما باستدراج تاجر من خلال الفيس بوك بزعم بيع كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاي ستيشن مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه واستوليا على الأموال ولاذا بالهرب.





ورد لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى خاص تفيد استقبالها تاجر مصاب "بجرح قطعي بالرسغ والأوتار القابضة والفك".





وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر تعرفه علي احد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بالعاب البلاي ستيشن ، واتفق معه علي شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالي 30 ألف جنيه والتقابل بشارع المعهد الأزهري ـ دائرة القسم .





وفور وصوله فوجئ بقيام المتهم وبصحبته أخر بالتعدي عليه بسلاح ابيض " مطواة " وإحداث أصابته واستوليا منه علي المبلغ المالي وبعض الأوراق الشخصية كرها عنه وفرا هاربان .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبين تم ضبطهما .



