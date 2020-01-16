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أخبار البلد

شكري يلتقي زعيم الأقلية الجمهورية للجنة الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي

الخميس 16/يناير/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
التقى سامح شكري وزير الخارجية، مايكل_ماكول زعيم الأقلية الجمهورية للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب خلال زيارته إلى واشنطن.

ونشر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على الصفحة الرسمية للخارجية بـ "تويتر"، تغريدة قال فيها "نشر استكمالا لمقابلاته مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي اجتمع الوزير سامح شكري بالنائب مايكل ماكول زعيم الأقلية الجمهورية للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب خلال زيارته لواشنطن.

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