تجميل وتوسيع مدخل البياضية في الأقصر ..صور

شن مجلس مدينة البياضية بالأقصر حملة نظافة وتوسعات المدخل الشمالى للمركز.





وقال وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، إنه تم تنفيذ أعمال توسعة المدخل الشمالى لمدينة البياضية وتجميله وتركيب البلدورات وذلك بالتنسيق مع مديريات الطرق والرى بالأقصر.





ومن المقرر الانتهاء من الأعمال ودخول الشارع الخدمة المرورية خلال الأيام القليلة القادمة، كما أنه يتم بالتوازي العمل على طريق المسار السياحي.





ويتم قص وتقليم الأشجار والحشائش وتهذيبها على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى وتركيب البلدورات المكسورة.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم لرؤساء المراكز والمدن للاهتمام بالمظهر الجمالى والنظافة العامة وتمهيد الطرق وصيانتها.