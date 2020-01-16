غلق جزئي لشارع الهرم لمدة ثلاثة أيام بسبب مترو الأنفاق

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.





وأوضحت المحافظة، أنه بسبب تلك الأعمال فإنه من المقرر أن يتم غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020 على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.





كما يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) لمدة 10 أيام إعتبارًا والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 .





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كافة الجهات المعنية بالإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة الشيء إلى أصله وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الانتهاء.





وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين بالالتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنبًا للتكدسات.