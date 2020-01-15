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رياضة

كأس إيطاليا.. يوفينتوس يكتسح أودينيزي برباعية ويتأهل لربع النهائي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:58 م
نادي يوفينتوس
نادي يوفينتوس
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إسماعيل محمود
تأهل نادي يوفينتوس لدور ربع النهائي، من بطولة كأس إيطاليا، وذلك بعد اكتساحه ضيفه نادي أودينيزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ 16.

افتتح الأرجنتيني جونزالو هيجواين التسجيل لليوفي في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من باولو ديبالا، الذي عاد لمضاعفة النتيجة ليوفينتوس في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، تحصل عليها يرنانديسكي.

وفي الشوط الثاني، عاد ديبالا ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57 ، قبل أن يختتم البرازيلي دوجلاس كوستا مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

ومن المنتظر أن يلاقي نادي يوفينتوس في دور ربع النهائي، الفائز من مباراة روما وبارما.
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