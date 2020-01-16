أبو يحصد 20 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل ..فيديو

يواصل كليب "حبيبي يا ليل" للفنان أبو، حصد النجاحات بعد طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب يوم 21 أكتوبر 2019، حيث حقق الكليب 20 مليون مشاهدة.





أغنية "حبيبي يا ليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف، وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية.





وكان "أبو" كشف للمرة الأولى عن الأغنية، خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



