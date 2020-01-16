صور.. أمانة المرأة بـ مستقبل وطن تستعرض حصاد مبادرة «أنت عظيمة»

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، ندوة أمس، الأربعاء، تحت عنوان حصاد 60 يوما من مبادرة "أنت عظيمة" بتعليمك بتنظيمك بعملك، التي أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبإشراف النائبة رشا رمضان، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.





جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو الأمانة المركزية للحزب، واللواء كمال سعودي، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما شارك في الاجتماع، النائبة مهجة غالب، شيماء السباعي، جيهان حلاوة، نهى طلعت، إيمان ياسين، عبير فاروق، هنزاده عادل ، أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، فضلا عن أمينات المرأة بالمحافظات.





وبدأت الندوة، بعرض فيلم عن تسجيلي، تحدثت فيه النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية بالحزب، عن حصاد 60 يومًا من العمل في مبادرة "أنت عظيمة"، بجميع محافظات الجمهورية بمحاورها الثلاث، ففي محور محو الأمية، تم فتح 2000 فصل بإجمالى عدد دراسات يصل إلي 21 ألف دراسة، وفي محور تنظيم الأسرة، تم إطلاق أكثر من 205 قافلة طبية، قامت بتقديم خدمات طبية ووسائل تنظيم أسرة لأكثر من 195 ألف سيدة، بينما في محور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تمويل 785 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون جنيه مصري، وبلغ عدد المستفيدات أكثر من ألف سيدة.





أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، في بداية حديثه بحصاد مبادرة أنت عظيمة خلال 60 يومًا، مشيرا إلي إن المبادرة استطاعت تحقيق نجاحًا كبيرا في جميع محافظات الجمهورية.





ومن جانبه، أوضح المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، أن مبادرة "أنت عظيمة"، تعد من أهم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها الحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية والحزبية في مصر .





وفي نفس السياق، تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن تكريم الإسلام للمرأة، وكيف كان لها دورا كبيرا في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي المرأة اهتماما كبيرا في جميع المجالات.





وناشد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أمانة المرأة في جميع المحافظات بتبني مهمة تمكين المرأة ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي على خطة التنمية المستدامة، والحفاظ على أمن الوطن، والبعد عن التطرف.





بينما قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن حزب مستقبل وطن لديه كل مقومات النجاح، مشيرا إلى أن أمانة المرأة بالحزب تعد من الأمانات القوية نظرا لقوة هيكلها التنظيمي على مستوى الجمهورية، مستعرضًا محاور مبادرة "أنت عظيمة"، الثلاثة.





كما تحدث الدكتور طلعت عبد القوي، عن تنظيم الأسرة، والقضية السكانية، وتمكين المرأة سياسيًا، مشيرا إلي أن مبادرة "أنت عظيمة" تعد بداية ناجحة لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، لافتا إلى أن محاور المبادرة الثلاث تساهم بشكل كبير في حل المشكلة السكانية في مصر.





وعقب ذلك، قام الدكتور طلعت عبد القوي، بإهداء درع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للمهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، وذلك تقديرا لجهودهم في تفعيل الشراكة بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني.



