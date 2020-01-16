«الكهرباء» تكشف عن خطة مصر لتصدير الطاقة للدول العربية والإفريقية.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل المشروعات المصرية لتصدير الكهرباء والطاقة للدول المجاورة.





وأكد «أيمن حمزة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك رؤية سياسية بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بحكم موقعها والتطوير الذي شهدته في الفترة القادمة.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الدول المجاورة مهتمة بالاستفادة وتبادل الطاقة مع مصر، هناك خطوط بالفعل متواجد مع الأردن وليبيا ويتوقع أن تتزايد الفترة القادمة لتصل إلى 2000 ميجاوات.





وأشار إلى أن تم توقيع مذكرة بين الربط الخليجي ومصر والأردن، ومن ثم تساعد على قدرة زيادة الخط وربط دول الخليج، وهناك تبادل مع السعودية للربط 3 آلاف ميجا وات، فضلا عن ربط السودان بـ 50 ميجا وات وقابل للزيادة.



