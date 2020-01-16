أحمد ناصر يشارك في أول مباراة مع كالاماتا أمام أولمبياكوس بكأس اليونان

شارك المحترف المصري أحمد ناصر في مباراة فريقه كالاماتا أمام أولمبياكوس في دور الـ16 من كأس اليونان التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "كارايساكي" معقل الأخير بحضور جماهيري غفير.





وفاز أولمبياكوس في المباراة وسجل الأهداف كل من ماكسيميليانو لوفيرا، هدفين في الدقيقتين 3 و68.





فيما سجل ميجيل أنخيل جيريرو، هدفين أيضًا في الدقيقتين 17 و51، فيما سجل هدف كالاماتا الوحيد أدهم الإدريسي، في الدقيقة 66.





وشارك اللاعب المصري في المباراة من بدايتها حتى الدقيقة 90، حيث قدم أداء قويا مع فريقه طوال المباراة في الخط الخلفي للدفاع أمام بطل الدوري اليوناني.





كان أحمد ناصر قد أبدي سعادته بالانضمام إلى صفوف كالاماتا اليوناني الذي يلعب في الدرجة الثانية مؤكدا أنه كان ينتظر وصول البطاقة الدولية للمشاركة رسميًا مع كالاماتا.



