المقاولون العرب: الرئيس السيسي دعم الشركة في تنفيذ سد تنزانيا.. فيديو

قال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن من أبرز المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة خارج مصر، وفي القارة الإفريقية، هي سد تنزانيا.





وأضاف "صلاح"، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن شركة تركية، وأخرى صينية، كانت تنافسا العرض المصري لتنفيذ السد، مشيرًا إلى أن الشركة التركية عرضت سعرا أقل من التكلفة المعروضة من المقاولون العرب.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشركة المقاولون العرب، وقوة علاقته بالرئيس التنزاني دعم موقف الشركة كثيرا.





وأكد محسن صلاح، أن شركة المقاولون العرب نالت ثقة ودعما كبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه وعد الرئيس التنزاني بالإشراف على السد بنفسه.