الحاجة نادية تكمل مسيرة زوجها في ورشة حدادة

عرضت قناة "on e"، تقريرا عن الحاجة نادية التي تعمل في مهنة الحدادة وعمرها 65 سنة.



وأوضح التقرير، أنها أكملت مسيرة زوجها في العمل بعد وفاته.



وتابع التقرير، أنها لم تستسلم إلى ظروف المعيشة وانتظرت الشفقة من أحد ولكنها رغم سنها الكبير لم تنظر إلى شيء غير أنها تقوم بالعمل من أجل توفير حياة كريمة ودون أن تنتظر مقابلا من أحد.



ونوه التقرير، بأن الحاجة نادية يمكن أن نتعلم منها جميعا أنها راضية بعملها وقضائها، وأنها لم تستسلم لأى ظروف رغم أنها أنثى.



