التفاصيل الكاملة لنتائج اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا مشتركا من جانب مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن اتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي.





وقال نص البيان "اجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم مع وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي، الذين شاركوا بصفة مراقبين، في العاصمة واشنطن في 13-15 يناير 2020".





وأضاف "أن الوزراء أكدوا وجود تقدم محرز في الاجتماعات الفنية الأربعة بين وزراء الموارد المائية واجتماعيهما السابقين في واشنطن ونتائج تلك الاجتماعات والتزامهما المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني وتكيفي ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير".





ولتحقيق هذه الغاية ، أشار الوزراء إلى النقاط التالية مع الاعتراف بأن (جميع النقاط تخضع لاتفاق نهائي):





1- سيتم ملء سد النهضة على مراحل وسيتم تنفيذه بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للعبتئة على الاحتياطات في مجرى النهر.





2- ستتم التعبئة خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.





3- ستتم المرحلة الأولى من ملء الخزان والتي ستوفر الإنجاز السريع لمستوى 595 متر فوق سطح البحر، والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير التخفيف المناسبة بالنسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.





4- سيجري تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد عمليات الإطلاق وفقا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى سد النهضة، والذي يتناول أهداف التعبئة في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الندرة والجفاف والجفاف الطويل.





5- خلال عملية التشغيل على المدى الطويل، سيتم تشغيل سد النهضة وفقا لآلية تحدد الغطلاق بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى سد النهضة، الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الندرة والجفاف والجفاف الطويل.





6- سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.





وأشارت وزارة الخزانة الأامريكية إلى أن الوزاراء متفقون على أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف المطول.





كما اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق شامل بشأن عمليات تعبئة وتشغيل سد النهضة، وسيكون هناك مناقشات فنية وقانونية خلال الفترة الانتقالية.



