البرلمان الليبي: وجود الإرهاب على أراضينا يشكل خطرا على دول الجوار ..فيديو

كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، عن آخر المستجدات في المشهد الليبي السياسي والعسكري، موضحًا أن قطر وتركيا هما قادة الإرهاب في ليبيا، ووجود الإرهاب في ليبيا يشكل خطرًا على دول الجوار والقارة الإفريقية وحوض المتوسط.





وقال فتحي المريمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، إن الشعب الليبي ومجلس النواب طلب من القوات المسلحة الوطنية التصدي للإرهابيين والقبض على المطلوبين دوليا والميليشيات.





وأَضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن الشرق الليبي تحررت منه بني غازي من تنظيمات الدواعش وأنصار الشريعة الإرهابية، موضحًا أن الجيش الوطني الليبي سيكمل عملياته لتطهير طرابلس من العناصر والمليشيات الأخرى.





وأشار إلى أن ليبيا أمامها جماعات إرهابية مدعومة من تركيا وقطر لبقاء السراج في الحكم، منوهًا بأن هذه الجماعات الإرهابية عليها أن تتراجع وتسلم نفسها وسلاحها للجيش الوطني الليبي لوقف أي عمليات إجرامية ضد الشعب الليبي.





ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب وقف إطلاق النار، والاستماع والاصطفاف والتفاهم ومحاولة حل الأزمة الليبية، مؤكدا أن الجميع يحترم كل المقترحات لحل الأزمة الليبية،ولكن وفقا لشروط معينة.