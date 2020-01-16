صورة ونسر.. مروان محسن يعلق على خماسية الأهلي أمام طنطا

أعرب مروان محسن نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بـ الفوز أمام طنطا بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





ونشر مروان محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور له بالمباراة وعلق بصورة "نسر".





انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وسجل حسين الشحات من متابعة لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد أن تصدى لها علي فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات ووضعها في الشباك.





ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.





وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.





وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



