AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صورة ونسر.. مروان محسن يعلق على خماسية الأهلي أمام طنطا

الخميس 16/يناير/2020 - 03:43 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب مروان محسن نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بـ الفوز أمام طنطا بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر مروان محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور له بالمباراة وعلق بصورة "نسر". 

انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل حسين الشحات من متابعة لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد أن تصدى لها علي فرج حارس طنطا، ثم تابعها الشحات ووضعها في الشباك.

ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.

وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الأحمر بخماسية دون رد من طنطا، وارتفع رصيده الى 33 نقطة متصدرًا المركز الأول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

70 دقيقة .. كهربا يشارك لأول مرة مع الأهلي ومروان محسن يسجل هدفين في دقيقتين ..فيديو

نهاية المباراة.. الأهلي يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على نادي مصر 3-1.. فيديو

75 دقيقة.. الحكم يلغي هدفا لـ كهربا وعلي فرج يواصل التألق مع طنطا

هدفان في دقيقة.. الشيخ يضيف الثالث للأهلي في شباك طنطا ..فيديو

توربيني الأهلي ينطلق بأقصى سرعة وكهربا يسجل ثنائية في الفوز على طنطا 5-0.. فيديو

الأهلي ينصب السيرك لـ طنطا .. كهربا يسجل الهدف الخامس للاحمر.. فيديو

ترشيحاتنا

استجابة لـ أحمد موسى: «الصحة» تعتذر لمصابي الوزارة من أطباء المنيا

تصريحات مضحكة.. وزير الدفاع التركي: مصر لا تمتلك حدودا مع ليبيا

بسبب حادث ميكروباص الأطباء.. أحمد موسى ينفعل ويوجه رسالة إلى وزيرة الصحة.. فيديو

أحمد موسى يوضح سبب حضور رئيس بلغاريا افتتاح قاعدة برنيس.. فيديو

«الخارجية» ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية تركية في مصر

أحمد مرتضى: موقف الزمالك واضح من خوض السوبر الأفريقي في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة