مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم سيارتين ببورسعيد

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتى نقل أمام كوبري كمين بشتيل بمنطقة المثلث.





تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من طوارئ مديرية الصحة بتصادم سيارتى نقل علي طريق بورسعيد.





وتبين وفاة أحد السائقين مجهول الهوية، وإصابة سائق السيارة يدعى طه حمدي معتمد ٣٠ سنة من أسيوط بالإصابة بجرح قطعي ٣سم في فروة الرأس وكدمات وجروح بالوجه والم في الظهر.



