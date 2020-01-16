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محافظات

مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم سيارتين ببورسعيد

الخميس 16/يناير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
لقي سائق مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتى نقل أمام كوبري كمين بشتيل بمنطقة المثلث.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من طوارئ مديرية الصحة بتصادم سيارتى نقل علي طريق بورسعيد.

وتبين وفاة أحد السائقين مجهول الهوية، وإصابة سائق السيارة يدعى طه حمدي معتمد ٣٠ سنة من أسيوط بالإصابة بجرح قطعي ٣سم في فروة الرأس وكدمات وجروح بالوجه والم في الظهر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لذات المستشفى للعلاج.
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