بـ كلمات مؤثرة.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ متابعيه عقب خماسية الأهلي أمام طنطا

وجه أحمد فتحي، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ متابعيه عقب خماسية الفريق أمام طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





وكتب أحمد فتحي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ابن القيم رحمه الله تعالى (مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة:

1- من الشك إلى اليقين

2- ومن الرياء إلى الإخلاص

3- ومن الغفلة إلى الذكر

4- ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة

5- ومن الكبْر إلى التواضع

6- ومن سوء النية إلى النصيحة. "





انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا أمس، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا.





بعدها اقتنص "كهربا" فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا أن يفعل أمامها شيئا سوى مشاهدتها.





وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.





واختتم كهربا حصيلة الأهداف بالهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



