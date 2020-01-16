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ديني

دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:28 ص
دعاء قبل النوم يغفر
دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب
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عبدالله سليم
دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب .. قال الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، إن بني البشر ليس فيهم من خلا من الذنوب، مشيرًا إلى ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».

وأضاف «المصري» عبر فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، تحت عنوان: كيف أتخلص من ذنوبي كلها في لحظة واحدة ؟ أن العصمة دفنت يوم دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه صلى الله عليه وسلم، قد أرشدنا إلى أعمال يمحو الله بها الذنوب والخطايا.

وأوضح أن من هذه الأعمال أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف.

وأشار إلى أن هناك رواية ضعيفة لكن لها أصل من حديث النبي أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كنت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا.


ولفت إلى أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه ينغي على العبد ألا ينس ترديد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات؛ لأنه يكون سببًا في مغفرة جميع الذنوب في لحظة واحدة.

يذكر أن من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:

أولًا: النوم على وضوء:
لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.

ثانيًا: قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين:
لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.

ثالثًا: التكبير والتسبيح عند المنام:
فعن علي رضي الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.

رابعًا: الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.

خامسًا: الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:
والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
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