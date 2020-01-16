أخبار التوك شو.. أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة.. وسمير فرج: قادر 2020 أكبر وأقوى مناورة في تاريخ مصر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
أحمد موسى: الروس والأمريكان توقفوا أمام استطاعة الجيش المصري تزويد المقاتلات بالوقود جوًّا
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020، إن القوات المسلحة أضافت إمكانية تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو، وهذا يدل على احترافية شديدة من أبطال القوات المسلحة.
أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020: "وزير دفاع تركيا جاله لوثة وهلوسة بعد مشاهدته افتتاح قاعدة برنيس العسكرية".
بعد حادث ميكروباص الأطباء.. أحمد موسى يطالب وزيرة الصحة بالاعتذار لهذا السبب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس من المقبول أن يسبق محافظ القاهرة وزيرة الصحة في زيارة المصابين فى حادث ميكروباص الأطباء بطريق الكريمات.
سمير فرج: قادر 2020 أكبر وأقوى مناورة في تاريخ مصر
قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن اليوم كان يومًا تاريخيًا للقوات المسلحة المصرية بسبب افتتاح ثاني قاعدة عسكرية في مصر ومناورة «قادر 2020».
منى جمال عبد الناصر: بكيت من فرحتي بافتتاح قاعدة برنيس يوم ذكرى الزعيم
قالت منى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنها بكت من السعادة لافتتاح قاعدة برنيس العسكرية في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر.
مصابون في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت
عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا، نقلا عن مصادر لبنانية، أفادت بسقوط مصابين في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة بيروت، والتي وقعت بين الأمن اللبناني والمحتجين في بيروت.
أحمد موسى: الروس والأمريكان توقفوا أمام استطاعة الجيش المصري تزويد المقاتلات بالوقود جوًّا
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020، إن القوات المسلحة أضافت إمكانية تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو، وهذا يدل على احترافية شديدة من أبطال القوات المسلحة.
أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020: "وزير دفاع تركيا جاله لوثة وهلوسة بعد مشاهدته افتتاح قاعدة برنيس العسكرية".
بعد حادث ميكروباص الأطباء.. أحمد موسى يطالب وزيرة الصحة بالاعتذار لهذا السبب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس من المقبول أن يسبق محافظ القاهرة وزيرة الصحة في زيارة المصابين فى حادث ميكروباص الأطباء بطريق الكريمات.
سمير فرج: قادر 2020 أكبر وأقوى مناورة في تاريخ مصر
قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن اليوم كان يومًا تاريخيًا للقوات المسلحة المصرية بسبب افتتاح ثاني قاعدة عسكرية في مصر ومناورة «قادر 2020».
منى جمال عبد الناصر: بكيت من فرحتي بافتتاح قاعدة برنيس يوم ذكرى الزعيم
قالت منى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنها بكت من السعادة لافتتاح قاعدة برنيس العسكرية في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر.
مصابون في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت
عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا، نقلا عن مصادر لبنانية، أفادت بسقوط مصابين في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة بيروت، والتي وقعت بين الأمن اللبناني والمحتجين في بيروت.