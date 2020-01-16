AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة.. وسمير فرج: قادر 2020 أكبر وأقوى مناورة في تاريخ مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 09:27 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس، الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى: الروس والأمريكان توقفوا أمام استطاعة الجيش المصري تزويد المقاتلات بالوقود جوًّا
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020، إن القوات المسلحة أضافت إمكانية تزويد المقاتلات الحربية بالوقود في الجو، وهذا يدل على احترافية شديدة من أبطال القوات المسلحة.

أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020: "وزير دفاع تركيا جاله لوثة وهلوسة بعد مشاهدته افتتاح قاعدة برنيس العسكرية".

بعد حادث ميكروباص الأطباء.. أحمد موسى يطالب وزيرة الصحة بالاعتذار لهذا السبب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس من المقبول أن يسبق محافظ القاهرة وزيرة الصحة في زيارة المصابين فى حادث ميكروباص الأطباء بطريق الكريمات.

سمير فرج: قادر 2020 أكبر وأقوى مناورة في تاريخ مصر
قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن اليوم كان يومًا تاريخيًا للقوات المسلحة المصرية بسبب افتتاح ثاني قاعدة عسكرية في مصر ومناورة «قادر 2020».

منى جمال عبد الناصر: بكيت من فرحتي بافتتاح قاعدة برنيس يوم ذكرى الزعيم
قالت منى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنها بكت من السعادة لافتتاح قاعدة برنيس العسكرية في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر.

مصابون في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في بيروت
عرضت قناة «إكسترا نيوز» نبأ عاجلا، نقلا عن مصادر لبنانية، أفادت بسقوط مصابين في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة بيروت، والتي وقعت بين الأمن اللبناني والمحتجين في بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز البلد.. مصر تفتتح أكبر قاعدة عسكرية.. التصويت على عزل ترامب.. اتهام زوج نانسي عجرم بالقتل العمد

أحمد موسى: مناورة قادر وافتتاح قاعدة برنيس جعلت وزير دفاع تركيا مرشدا سياحيا.. فيديو

أحمد موسى: الروس والأمريكان توقفوا أمام استطاعة الجيش المصري تزويد المقاتلات بالوقود جوًّا

أحمد موسى: افتتاح قاعدة برنيس إنجاز.. والقوات المسلحة درع الأمة العربية

أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة

أحمد موسى يوضح سبب حضور رئيس بلغاريا افتتاح قاعدة برنيس.. فيديو

ترشيحاتنا

خدت استمارة 6.. إحدى محاربات السرطان: جوزي طلقني بعدما علم بمرضي

الجيش الليبي: وصول القائد العام المشير حفتر إلى ليبيا

فتحي المريمي يكشف شروط ليبيا لقبول وقف إطلاق النار ..فيديو

وصية نبوية.. 5 أمور إذا فعلتها المرأة دخلت الجنة

دولابك في الحفظ والصون.. كهربا يرد على تعليق مؤمن زكريا

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

AdvertisementS

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو

اخبار الرياضة.. الكاف يحسم مصير نقل مباراة الهلال والأهلي خارج السودان.. موعد ظهور أليو بادجي مع المارد الأحمر

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

اخبار الفن.. العمر الحقيقي لـ ياسمين عبد العزيز.. تعليق صادم لـ أحمد فهمي على هنا الزاهد.. تفاصيل الليلة الأخيرة في حياة قتيل نانسي عجرم

رد مصر على بيان الخارجية التركية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

جت الحزينة تفرح.. عريس يدخل في نوبة ضحك بعدما أصاب عروسته في عينها

تعرف على موعد الظهور الأول لـ السنغالي إليو بادجي في الأهلي

شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو