لم ينتظر كثيرا.. الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق أمام طنطا

أعلن النادي الأهلي عن نسر مباراة الفريق أمس أمام طنطا وهو محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق عقب الفوز بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ كهربا.





وعلق "لم ينتظر طويلًا للتهديف ، نسر المباراة لاعبنا محمود كهربا ... هدفين ... اسيست 👟 ".





انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا.





ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.





وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.





وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



