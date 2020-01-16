AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لم ينتظر كثيرا.. الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق أمام طنطا

الخميس 16/يناير/2020 - 05:28 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
أعلن النادي الأهلي عن نسر مباراة الفريق أمس أمام طنطا وهو محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق عقب الفوز بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ كهربا.

وعلق "لم ينتظر طويلًا للتهديف ، نسر المباراة لاعبنا محمود كهربا ... هدفين ... اسيست 👟 ".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا.

ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للأهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا ان يفعل أمامها شئ سوى مشاهدتها.

وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الأحمر بخماسية دون رد من طنطا، وارتفع رصيده إلى 33 نقطة متصدرًا المركز الأول، واستقر طنطا عند 11 نقطة في المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

70 دقيقة .. كهربا يشارك لأول مرة مع الأهلي ومروان محسن يسجل هدفين في دقيقتين ..فيديو

نهاية المباراة.. الأهلي يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على نادي مصر 3-1.. فيديو

هدفان في دقيقة.. الشيخ يضيف الثالث للأهلي في شباك طنطا ..فيديو

توربيني الأهلي ينطلق بأقصى سرعة وكهربا يسجل ثنائية في الفوز على طنطا 5-0.. فيديو

الأهلي ينصب السيرك لـ طنطا .. كهربا يسجل الهدف الخامس للاحمر.. فيديو

خماسية الاهلي في طنطا .. هدفان وأسيست لـ كهربا.. والشيخ ومروان يبدعان ..فيديو

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: موقف الزمالك واضح من خوض السوبر الأفريقي في قطر

صورة ونسر.. مروان محسن يعلق على خماسية الأهلي أمام طنطا

في عيد ميلاد دينا عبد الله.. تعرف على عمرها الحقيقي

مرحبا بالأهلي الشقيق.. الهلال السوداني: خسرنا أمام النجم الساحلي بفعل فاعل ..فيديو

علي جمعة: لو فهم الناس هذا الأمر فازوا بسعادة الدارين

بعد توجيه تهمة القتل العمد لزوجها.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تطورات القضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شربة مياه.. تصرف خاطئ من رجال الإنقاذ يقتل كوالا هرب من الحرائق

بفستان قصير.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في دبي

بفستان أسود.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في دبي