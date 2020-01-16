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رياضة

سعد سمير يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح.. ويؤكد: تنبأت بإصابتي قبل حدوثها ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:28 ص
سعد سمير
سعد سمير
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محمد رشاد
كشف سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مكالمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي له بعد إصابته الفترة الأخيرة.

وكان سعد سمير، تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد سمير، في مداخلة ببرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، "صلاح اطمأن إليّ وعرض عليّ أن أتواصل مع الطبيب الذي عالج محمود جنش حارس الزمالك، وإن شاء الله سنلجأ له في المراحل الأخيرة، وأنا أثق أنني سأعود أفضل من البداية".

وأضاف سعد سمير "الجهاز الفني لمنتخب مصر، اطمأنوا إلى حالتي وأشكرهم، والبدري له الفضل عليّ وأتمنى له التوفيق، لدي برنامج تأهيلي في مصر لمدة شهر، وسأسافر بعد ذلك إلى ألمانيا".

وأوضح سعد سمير "11 عاما في الأهلي تعلمت خلالها الكثير، ولابد أن أوجه الشكر للاعبين والجماهير التي تدعمني بشكل مستمر أنتم من تجعلونني سعيدا وداعمين لنا في أوقات الأزمات، جمهور الأهلي هو السند ويعطينا الثقة في أن نعود أفضل من البداية ، أنا وأليو ديانج في غرفة واحدة، ويوم المباراة كان قلبي مقبوضا وأخبرته أنني أشعر أنني سأصاب وظل يدعمني ويهدأني، وبدأت المباراة وعندما أصبت علمت أن قبضة قلبي لم تكن من فراغ".

وأتم: "من حق الجماهير أن تقلق على موقف الأهلي في إفريقيا، لكن ما علينا أن نبذل أقصى جهد لنسعدهم، أمامنا مبارتان في إفريقيا وإن شاء الله نكون على قدر الثقة".

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي التونسي بـ 10 نقاط.
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