إحدى محاربات السرطان: أولادي ساندوني بعد طلاقي ..فيديو

قالت هانم محمد علي، إحدى محاربات مرض السرطان، إنه عند شعوري بالألم قمت بالذهاب إلى الطبيب، وأكد أنني ليس لدي شيء، ولكنني كنت أشعر بألم عند النوم وانتظرت سنتين متحملة آلام المرض.





وأضافت "هانم محمد علي"، خلال لقائها في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "on e"، أن أولادى أجبروني على الذهاب إلى الدكتور ولكنني ذهبت بعد انتهاء ابني من امتحاناته، وبعدها ذهبت إلى مستشفى "بهية"، وقمت بعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة هناك وبعدها اكتشفت أنني مريضة بالسرطان وكانت صدمة كبيرة بالنسبة إلي.





وأوضحت "هانم محمد علي"، أن حالتي العلاجية استدعت أن تقوم ببتر الجزء الذى يحتوى على المرض؛ لأنه كان انتشر ولم تجدِ الأدوية نفعًا.





وتابعت متأثرة، "متزوجة منذ 30 سنة، وكان زوجي حنونا، ومتقبلا للأمر في بدايته، ولكن بعد مرور عام تغير في تصرفاته معي كما أنه لم يذهب معي إلى المستشفى إلا مرتين وبعدها لم يأتِ معي".



